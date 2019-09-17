24 погибли при взрыве на предвыборном митинге президента Афганистана

Два взрыва прогремели во вторник в афганской провинции Парван, неподалеку о места проведения избирательным штабом президента Ашрафа Гани собрания его сторонников.

Агентство Reuters, ссылаясь на источник, сообщает о 24 погибших.

Взрывные устройства сработали до того, как президент начал свое выступление. Уточняется, что Гани не пострадал.

На кадрах, которые транслирует телеканал TOLOnews, видно, что на митинге собрались несколько тысяч человек. Несмотря на взрывы, штаб Гани принял решение продолжать агитационное мероприятие. По предварительным данным, одна из бомб находилась под автомобилем силовиков. Данные о возможных жертвах по-прежнему не поступали.

Выборы президента Афганистана запланированы на 28 сентября 2019 года. Ранее планировалось, что выборы пройдут 20 июля. Их переносили уже несколько раз.

Гани занимает пост президента Афганистана с 2014 года. В соответствие с конституцией, глава государства избирается на 5 лет с возможностью переизбрания на второй срок.