4 погибли в результате перестрелки на границе Кыргызстана и Таджикистана

Четыре человека погибли в результате перестрелки военнослужащих на границе Кыргызстана и Таджикистана. По меньшей мере 13 человек получили ранения.

Государственная пограничная служба Кыргызстана (ГПС) заявила, что один кыргызский пограничник погиб при стычках. В то же время, таджикские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили о гибели трех военнослужащих Таджикистана.

Вечером в понедельник на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел вооруженный конфликт между пограничниками двух государств. По версии Бишкека, причиной инцидента стало строительство гражданами Таджикистана объекта на спорном участке границы. Кыргызстан также утверждает, что первыми огонь открыли таджикские военнослужащие, в том числе из минометов.

На месте ЧП находятся премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев, вице-премьер Жениш Разаков и глава ГПС республики Уларбек Шаршеев. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков дал указание не допустить эскалации конфликта.

Протяженность границы между двумя странами составляет 970 километров. На сегодняшний день стороны утвердили линию прохождения рубежа на протяжении 519 км.