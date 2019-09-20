В Узбекистане ввели визы для иностранных инвесторов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об учреждении нового типа въездной визы — инвестиционной, которая оформляется сроком на три года. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минюста республики.

«Указом президента внесено дополнение в перечень внедряемых дополнительных (не электронных) категорий въездных виз для отдельных групп иностранных граждан, посещающих Республику Узбекистан. К ряду имеющихся в перечне Vatandosh, Student visa, Academic visa, Medical visa, Piligrim visa прибавилась Investment visa», — говорится в сообщении.

Инвестиционная виза оформляется иностранцам и лицам без гражданства, вложившим в экономику Узбекистана не менее 8500-кратной базовой расчетной величины. Срок ее действия составляет три года.

Раньше помимо туристических виз в Узбекистане действовали Vatandosh (для уроженцев республики и членов их семей), Student visa (для иностранных студентов, обучающихся в Узбекистане), Academic visa (для иностранцев, ведущих научно-исследовательскую работу или преподающих в республике), Medical visa (для иностранцев, въезжающих на лечение) и Piligrim visa (паломническая виза для тех, кто приезжает для изучения культурно-исторического и религиозно-духовного наследия).

В последнее время власти Узбекистана значительно упростили визовый режим. В частности, туристы из 77 стран могут в упрощенном режиме оформить электронную визу на 30 дней. Постоянно расширяется список государств, граждане которых могут до 30 дней находиться в Узбекистане без виз. Сейчас таких стран более 60, а с 1 января следующего года из станет 85.