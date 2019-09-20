Суд во Франции оштрафовал писателя на €3.000 за высказывания исламофобского характера

Французский писатель Эрик Земмур, известный своими исламофобскими взглядами, приговорен судом к штрафу в три тысячи евро за разжигание ненависти к мусульманам.

Как сообщают французские СМИ, суд приговорил Земмура к штрафу в три тысячи евро за заявления, вызывающие ненависть к мусульманам, сделанные три года назад во время телевизионного выступления.

Тогда писатель заявил, что французские мусульмане должны сделать выбор между исламом и Францией.

Также, по его мнению, женщины, носящие хиджаб, «хотят установить в пригородах господство ислама».

Суд счел это заявление Земмура дискриминационным.

Ранее писатель уже привлекался к суду по аналогичным делам.