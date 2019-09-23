Азербайджанский военнослужащий убит в зоне нагорно-карабахского конфликта

Один военнослужащий Азербайджана был убит армянскими силами в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом в понедельник сообщило азербайджанское министерства обороны.

«Солдат воинской части, расположенной в прифронтовой зоне Рамин Абдулрахманов, убит армянскими вооруженными силами 22 сентября, находясь между позициями (ВС Азербайджана и Армении)», — сообщили в Минобороны.

Как отмечается, Абдулрахманов «заблудился и оказался между позициями войск».

Ведомство также опровергло заявления армянской стороны о попытке диверсии на линии соприкосновения.

Азербайджанский Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. Нагорно-карабахский конфликт возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану.

Оккупированный Нагорный Карабах был признан международным сообществом территорией Азербайджана, но был захвачен армянскими сепаратистами после распада Советского Союза в начале 1990-х годов при военной поддержке Армении.