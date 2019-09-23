Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник объявил о создании сирийского Конституционного комитета.

«Я рад объявить о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного Конституционного комитета», — сказал он журналистам.

«Он соберется в Женеве в течение ближайших недель», — добавил генсек всемирной организации.\

Гутерриш также выразил признательность Анкаре, Москве и Тегерану за работу по созданию Конституционного комитета Сирии.

«Я признателен правительствам России, Турции и Ирана за усилия в сфере дипломатии по содействию в заключении этого соглашения», — сказал он.