Зеленский провел краткую встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник вечером провели краткий контакт на приеме, организованном американским лидером Дональдом Трампом в честь глав государств-участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил дипломатический источник в Нью-Йорке.

«В ходе приема, организованного президентом США Дональдом Трампом в честь глав государств-участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоялся краткий контакт президента Украины Зеленского с главой МИД РФ, — сказал собеседник агентства. — Они обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений».

Российский министр прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, он возглавляет российскую делегацию. Выступление Лаврова намечено на 27 сентября.

Ранее на форуме ООН высокого уровня по вопросам устойчивого развития Зеленский заявил, что его страна лишилась более 15% ВВП из-за оккупации Крыма и войны на Донбассе.

«Ни одна страна не может выполнить цели устойчивого развития иначе, нежели в условиях мира и безопасности», — заявил он.