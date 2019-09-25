КАТЕГОРИИ
МИР
КАТЕГОРИИ

Израиль задержал палестинского министра по делам Иерусалима

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
ИЕРУСАЛИМ
Опубликовано 25.09.2019 14:09
Фото: AP

Полиция Израиля в среду задержала палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми.

Как сообщили в министерстве, Хадми был задержан в ходе рейда в его доме в Восточном Иерусалиме.

Силы безопасности Израиля также провели обыск в доме министра. Это второй обыск в доме Хадми за последние три месяца.

В то же время палестинские СМИ сообщают, что израильская полиция не впустила в Иерусалим министра социального развития Палестины Ахмеда аль-Меджделани, пригрозив ему задержанием.

Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим находятся под оккупацией Израиля с 1967 года.

Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter
Ранее в Мире Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России...
DAILY SABAH РЕКОМЕНДУЕТ