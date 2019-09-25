Иран назвал отмену санкций и возвращение к ядерной сделке условием переговоров с США

Основным условием начала Тегераном переговоров с Вашингтоном является отмена санкций и возвращение к ядерной сделке. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Вернитесь к резолюции СБ ООН 2231 (резолюция, одобряющая ядерную сделку с Ираном - прим. ТАСС) и отмените санкции, чтобы начать переговоры, — сказал он. — Предложениям о диалоге под давлением мы говорим «нет». Президент добавил, что «Тегеран не может поверить заявлениям о готовности к переговорам в условиях, когда в отношении Ирана введены жесточайшие санкции в истории».

По его словам, «Тегеран дал Европе возможность спасти ядерную сделку, но вместо реальных дел в ответ услышал только красивые слова». «Терпение Ирана имеет свой предел», — подчеркнул Роухани.

Проблема иранского ядерного досье обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года и введения в отношении Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта.

По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.