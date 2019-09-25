Трамп просил Зеленского начать расследование против Джо Байдена

Президент США Дональд Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против своего главного политического конкурента Джо Байдена, говорится в транскрипте телефонного разговора двух лидеров.

Белый дом в среду опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Президент Дональд Трамп опубликовал рассекреченную неотредактированную стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля 2019 года», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

Трамп просил своего украинского коллегу Владимира Зеленского обсудить с адвокатом Рудольфом Джулиани и генпрокурором США Уильямом Барром ситуацию вокруг украинской газовой компании Burisma, связанной с сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, свидетельствует стенограмма июльского телефонного разговора лидеров двух стран.

«Джулиани является весьма уважаемым человеком. Он был мэром Нью-Йорка, замечательным мэром, и я хотел бы, чтобы он позвонил вам. Я попрошу его позвонить вам вместе с генпрокурором [США]. Руди очень хорошо осведомлен по поводу произошедшего . Если бы вы смогли поговорить с ним, было бы замечательно», — сказал президент США.

«Ходит очень много разговоров о сыне Байдена, о том, что Байден прекратил судебное преследование. Многие хотят разобраться в этом. Все, что вы сможете сделать вместе с генпрокурором [по этой ситуации], было бы замечательно», — добавил Трамп.