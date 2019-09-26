Бывший президент Франции Жак Ширак скончался на 87 году жизни. Об этом в четверг сообщили представители семьи французского политика агентству Франс Пресс (АФП).

«Жак Ширак скончался сегодня утром в окружении своих близких», — сказал зять Ширака Фредерик Сала-Бару. Жак Ширак возглавлял Францию на протяжении 12 лет — с 1995 по 2007 год.

Коренной парижанин, родившийся 29 ноября 1932 года в семье директора компании, он учился в престижных столичных лицеях, но перед поступлением в Национальный институт политических наук Sciences Po совершил трехмесячное плавание простым матросом, чтобы «увидеть мир». В студенческие годы увлекся левыми идеями, распространял газету компартии «Юманите». Решающим выбором, однако, стало вступление в голлистское движение. В эпоху Шарля де Голля в Елисейском дворце он был избран депутатом, впервые вошел в правительство.

В сорок лет Ширак возглавил кабинет министров, но вскоре сменил Матиньонский дворец — премьерскую резиденцию — на ратушу, став первым за два столетия избранным мэром Парижа. На этом посту он пробыл целых 18 лет.

В бытность президентом он совершил более 300 зарубежных визитов, из них полтора десятка — в Россию. Его знакомство с РФ началось с русской литературы. Поклонник Пушкина, будущий президент в юности выучил русский язык и даже перевел на французский главу из «Евгения Онегина». Французский экс-президент был удостоен Государственной премии РФ и российского Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Он также был почетным доктором российского внешнеполитического университета МГИМО.