Горевшее в Норвегии российское судно затонуло

Траур Мурманского тралового флота «Бухта Наездник», горевший 22 часа в норвежском Тромсё, затонул, опрокинувшись в четверг возле причала. Это следует из трансляции телеканала Эн-эр-ко.

Пожар на российском траулере продолжался более 21 часа, на борту находится 200 тыс. литров дизельного топлива и цистерна с аммиаком.

Первые сообщения о задымлении на траулере поступили около 11:00 по местному времени (12:00 мск) во вторник. Как сообщил ТАСС судовладелец Мурманский траловый флот, в норвежский порт траулер зашел для смены экипажа и планового ремонта, во время которого и произошло возгорание. По версии норвежских пожарных, во время сварочных работ загорелись рыболовные сети. На борту горело гидравлическое масло и пластик.

Причины возгорания

Первые сообщения о задымлении на траулере поступили около 11:00 по местному времени (12:00 мск) во вторник. Как сообщил ТАСС судовладелец Мурманский траловый флот, в норвежский порт траулер зашел для смены экипажа и планового ремонта, во время которого и произошло возгорание. По версии норвежских пожарных, во время сварочных работ загорелись рыболовные сети. На борту горит гидравлическое масло и пластик.

По данным генконсульства РФ в Киркенесе, никто из российских моряков не пострадал. Все 29 членов экипажа эвакуированы. Лишь двое из них остались под наблюдением в Университетском госпитале, сообщили в медучреждении.

Судно «Бухта Наездник», на котором произошло ЧП, — средний рыболовный траулер морозильный (СРТМ) типа «Стеркодер». Оно было построено в 1991 году в Норвегии. Водоизмещение составляет 2878 тонн, длина — 64 метра, полная численность экипажа — 46 человек. Судно специализируется на лове пикши и трески в Северо-Восточной Атлантике.