Наследный принц Саудовской Аравии признал ответственность за убийство Хашкаджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман признал ответственность за убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи в прошлом году, сообщает агентство Reuters.

«Я несу всю ответственность, потому что это произошло, когда я исполнял свои служебные обязанности», — сказал он в интервью журналисту Мартину Смиту, настаивая, что неназванные чиновники действовали без его ведома.

Передача журналиста Мартина Смита выйдет в эфир первого октября, и в ней будет показан фрагмент беседы с саудовским крон-принцем в Эр-Рияде в декабре 2018 года.

В анонсе говорится, что Мухаммед бин Салман впервые ответил на вопросы об убийстве Джемаля Кашикчы.

Смит задал крон-принцу вопрос, могло ли это убийство быть совершено без его ведома.

Саудовский принц ответил, что численность населения королевства составляет 20 миллионов человек, три миллиона из которых являются госслужащими.

На вопрос журналиста о том, могли ли госслужащие воспользоваться правительственными самолетами, бин Салман отметил, что есть чиновники, министры, которые занимаются его делами и несут за это ответственность.

У них есть соответствующие полномочия, сказал крон-принц.

Известный саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии.

После убийства тело Хашкаджи было расчленено и уничтожено. Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашкаджи и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.