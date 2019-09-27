Секретарь СНБО Украины Данилюк подал заявление об отставке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке. Об этом сообщил в пятницу в телеграм-канале офис президента Украины Владимира Зеленского.

«Соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США с целью участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — говорится в сообщении. В офисе отметили, что Зеленский рассмотрит это заявление по возвращении в Киев.

Ранее украинское издание «Обозреватель» сообщило со ссылкой на свои источники о том, что Данилюк подал в отставку. По информации издания, Данилюк планирует занять пост посла Украины в Великобритании или США.

Данилюк занимает должность секретаря СНБО с 28 мая этого года. В 2016-2018 годах он был министром финансов Украины.