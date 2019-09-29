Украина планирует возобновить пассажирские перевозки в Крым — министр

Украинские власти намерены возобновить регулярные пассажирские перевозки в Крым. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ), конечно, мы строим. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится — КПВВ «Чонгар» и «Каланчак». Сервисная часть там также будет построена. И будут там соответствующие станции», — сказал он в интервью «Радио «Свобода».

Министр, отвечая на вопрос журналиста о том, планируются ли официальные пассажирские перевозки в Крым, сказал: «Обязательно». По его словам, конкурсы для перевозчиков будут проводить местные власти при участии министерства инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский в июле во время поездки в Херсонскую область поручил завершить обустройство контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом до 20 декабря текущего года.

Крым, который является частью Украины, был оккупирован Россией в марте 2014 года по итогам вторжения российских войск на полуостров и незаконно проведённого под их присмотром «референдума». Украина и международное сообщество не признали действия Москвы и ввели политические и экономические санкции против России и ее граждан.

В марте 2014 года авиационное сообщение между аэропортами Украины и Симферополем было прервано. 27 декабря того же года Совет национальной безопасности Украины (СНБО) ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом.