Казахстан отменил визы для граждан 12 стран

Казахстан предоставил право на безвизовый въезд в республику для граждан еще 12 стран. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел страны Айбек Смадияров на брифинге в понедельник.

«С 1 января 2017 года в одностороннем порядке граждане 45 стран имеют право на безвизовый въезд в Республику Казахстан сроком до 30 календарных дней. Исходя из политической, экономической и инвестиционной целесообразности, а также других интересов Казахстана, данный список расширен. С сегодняшнего дня вступает в силу постановление правительства Республики Казахстан о расширении списка стран с безвизовым режимом въезда в Республику Казахстан», — рассказал Смадияров.

В этот список дополнительно включены 12 стран: Бахрейн, Ватикан, Вьетнам, Индонезия, Катар, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Оман, Саудовская Аравия, Таиланд и Филиппины.

«Постановлением предусмотрено предоставление права на безвизовый въезд и выезд для граждан указанных стран, если период их пребывания в Республике Казахстан не превышает 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы Республики Казахстан. Отмена визовых формальностей направлена на увеличение числа иностранных инвесторов, бизнесменов и туристов. Упрощение визового режима поспособствует созданию благоприятного инвестиционного климата в Республике Казахстан», — уточнил представитель МИД.