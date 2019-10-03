Волкер в прошлом году встречался в Нью-Йорке с представителем компании Burisma

Подавший в отставку спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в прошлом году встречался с представителем украинской газовой компании Burisma, связанной с сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на источники.

По его данным, 24 сентября прошлого года Волкер встречался в Нью-Йорке с представителем Burisma Вадимом Пожарским. Их общение, по информации агентства, было организовано американским аналитическим центром Атлантический совет, базирующимся в Вашингтоне.

По информации АП, факт встречи подтверждают несколько официальных лиц, присутствовавших на ней, а также фотография с сайта компании, на которой запечатлены Волкер и Пожарский. Агентство обращает внимание на то, что встреча произошла в то время, когда адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани призывал власти в Киеве провести расследование деятельности Burisma и вовлеченность в нее Байдена и его сына Хантера.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на сотрудника комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США сообщило о том, что бывший посол США в Киеве Мари Йованович и Волкер согласились дать показания в Конгрессе по телефонному разговору американского лидера Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. Йованович выступит перед законодателями 11 октября, а Волкер появится в Конгрессе 3 октября.

В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.