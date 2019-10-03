12 человек погибли в стычках протестующих с полицией в центре Багдада

В Багдаде объявлен комендантский час в связи антиправительственными акциями, продолжающимися в Ираке с первого октября.

По последним данным в ходе протестов погибли 12 человек.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдулмехди поручил силам безопасности ввести комендантский час с целью защиты общественного порядка и предотвращения провокаций в столице.

Премьер сообщил, что передвижение по улицам разрешено только в экстренных случаях и авиапассажирам.

Ахмед Халеф из Управления полиции Багдада сообщил агентству «Анадолу», что с 05.00 среды начал действовать комендантский час.

Халеф отметил, что демонстранты все еще проводят акции на улицах.

По его словам, у входа в «Зеленую зону» размещена бронетехника.

В ходе антиправительственных демонстраций, продолжающихся в Ираке с 1 октября, погибли 12 человек.

Акции протеста проходят в Багдаде, Зикаре и ряде других регионов Ирака.

Тысячи иракцев протестуют против ухудшения условий жизни, требуя открытия новых рабочих мест и борьбы с коррупцией на государственном уровне.

Между тем, еще вчера днем в стране перестали работать Facebook, Twitter и мессенджер WhatsApp.

Тем временем, напряженность в иракской столице нарастает с каждым часом. Сотни протестующих вновь предприняли попытку прорваться через блокированный подразделениями МВД мост Аль-Джумхурия к «зеленой зоне» — тщательно охраняемому району столицы, где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения.

Кроме того, протестующие перекрыли трассу, ведущую в Международный аэропорт Багдада. По информации администрации воздушной гавани иракской столицы, аэропорт продолжает работать в обычном режиме, в настоящее время он находится под охраной спецназа.

В среду в Багдаде проходит экстренное заседание представителей высших органов власти Ирака — президента, премьер-министра и спикера парламента. Армия приведена в состояние максимальной боеготовности в связи с происходящими в стране беспорядками, готовая в любой момент разместить свои подразделения на улицах городов.