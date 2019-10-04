В результате аварийной посадки Ан-12 под Львовом погибли 5 человек

Аварийная посадка транспортного самолета Ан-12 вблизи Львова, совершавшего рейс из Испании, закончилась гибелью пятерых человек, еще трое пострадали. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«По состоянию на 9:00 установлено, что на борту находилось 8 человек, из них 7 членов экипажа и один человек, сопровождавшей груз. В результате падения самолета 3 человека погибли, 3 человека пострадали, судьба 2 человек неизвестна», — сказано в сообщении.

Транспортный самолет Ан-12 авиакомпании «Украина Аэроальянс», выполнявший чартерный рейс по маршруту Виго (Испания) - Львов (Украина), совершил аварийную посадку утром в пятницу в селе Сокольники Львовской области. Самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы около 1,5 км из-за нехватки горючего, уточнили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

По состоянию на 9:20 спасатели деблокировали одного члена экипажа и передали его медикам. Горения на месте происшествия не наблюдается, спасательные работы продолжаются.