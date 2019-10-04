Генпрокуроратура Украины проводит ревизию дел, в которой фигурирует компания Burisma

Волкер в прошлом году встречался в Нью-Йорке с представителем компании Burisma

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил о ревизии дел, в которой фигурирует компания Burisma, сын бывшего вице-президента США и потенциального кандидата в президенты Джозефа Байдена и украинский олигарх Сергей Курченко. Об этом он сообщил в пятницу на брифинге.

«Генпрокуратура проводит аудит производств, которые осуществлялись ранее Генеральной прокуратурой. В той сфере, где могут быть причастными и могут быть фигурантами Злочевский (экс-министр экологии Николай Злочевский), Курченко (украинский бизнесмен Сергей Курченко) и другие люди или компании — таких производств полтора десятка», — сказал он.

По его словам, прокуратура пересматривает все производства, которые «были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, для того, чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их», — сказал он, отвечая на вопрос о привлечении к ответственности фигурантов дела Burisma.

Он подчеркнул, что «ревизия дел продолжается».

Рябошапка заверил при этом, что на него не давили ни украинские, ни иностранные политики, пытаясь повлиять на расследование дел.