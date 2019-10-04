Экс-спецпосланник Трампа по Украине Волкер дал показания в Конгрессе

Подавший на прошлой неделе в отставку спецпосланник президента США по Украине Курт Волкер выступил на закрытых слушаниях в трех комитетах Конгресса.

Фолькер проинформировал конгрессменов из комитетов по внешним связям, разведке, и надзору о скандальном телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Член Палаты представителей Конгресса, республиканец Джим Джордан сообщил журналистам, что показания Фолькера не совпали с заявлением демократов на тему беседы глав США и Украины.

Джордан выразил недовольство позицией главы комитета по разведке Адама Шиффа, который разрешил задавать вопросы Фолькеру лишь определенным конгрессменам.

В июле Фолькер присутствовал при телефонном разговоре Трампа и Зеленского. На прошлой неделе он подал в отставку на фоне скандала вокруг этого разговора.

Поводом к активному обсуждению возможности импичмента Трампа стал телефонный разговор главы Белого дома с «одним из иностранных лидеров». Позже стало известно, что собеседником Трампа был президент Украины Владимир Зеленский.

По данным The Wall Street Journal, в ходе разговора Трамп просил Зеленского помочь юристу Рудольфу Джулиани в расследовании деятельности своего основного конкурента на предстоящих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией.