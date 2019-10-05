В Стокгольме проходят переговоры представителей США и Северной Кореи

В Стокгольме проходят переговоры США и КНДР по денуклеаризации корейского полуострова.

«Я воодушевлена тем, что американская и корейская делегации находятся в Швеции. Диалог необходим для достижения мирного решения на Корейском полуострове», — написала министр иностранных дел королевства Анн Линде в Twitter.

Ранее шведские СМИ сообщили, что делегация КНДР во главе с послом по особым поручениям МИД Ким Мён Гилем и делегация США во главе с спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом проводят двустороннюю встречу в шведском городе Лидингё.

Целью переговоров является прогресс в реализации договоренностей, достигнутых на встрече лидеров КНДР и США, Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Сингапуре.