В Стокгольме прошли переговоры представителей США и Северной Кореи

Переговоры на рабочем уровне между США и Северной Кореей, начавшиеся в субботу в Швеции, прервались без достижения каких-либо соглашений, сообщил шведский государственный телеканал SVT.

«Переговоры не оправдали наших ожиданий и, в конце концов, были прерваны», — заявил глава делегации КНДР Ким Мён Гиль.

Он отметил, что делегация США не проявила понимания и настаивала на своих прежних позициях и взглядах.

«Мы разочарованы. Вашингтон ничего не принес за стол переговоров. Американская сторона не учла требований Пхеньяна, чем отбили всякое желание к дискуссии», — сказал Ким.

Американская делегация пока не сделала заявления по этому вопросу.

Переговоры между США и КНДР проводились в условиях усиленных мерах безопасности в шведском городе Лидингё.