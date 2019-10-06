Несколько тысяч человек митинговали в центре Киева против реализации «формулы Штайнмайера»

Несколько тысяч человек провели на площади Независимости в Киеве митинг, призывая власти Украины отказаться от реализации «формулы Штайнмайера». Как передает с места события корр. ТАСС, протестная акция носила название «Движение сопротивления капитуляции» и состоялась у монумента Независимости.

«Мы собрались потому, что наша страна в опасности, потому, что есть угроза капитуляции», - пояснил со сцены военный волонтер и один из организаторов акции. Было объявлено, что символом сопротивления капитуляции является желтый скотч, намотанный на левую руку, и всем, кто поддерживает протестное движение, следует носить этот отличительный атрибут. Выступающие заявили, что «Движение сопротивления капитуляции» категорически против реализации «формулы Штайнмайера», которая, по их словам, приведет к «капитуляции и федерализации» страны, а также против отвода войск и проведения выборов в Донбассе и амнистии тех, кто воевал на востоке против Украины.

По оценкам некоторых СМИ, в центре столицы в воскресенье собрались до 10 тысяч граждан. Поддержать требования протестующих пришли представители парламентских политических сил «Европейская солидарность» и «Голос».

«Украинцы хотят мира, но не согласятся на него на любых условиях. Соцопросы показывают, что украинцы не воспримут план капитуляции, особого статуса Донбасса и плана примирения с Россией на российских условиях», - заявил один из спикеров. Собравшиеся призвали президента страны Владимира Зеленского прийти в парламент и пояснить свою официальную позицию по Донбассу.

«Если ты сдашь Украину, то эта рука тебя сбросит. Украина превыше всего», — выкрикивали митингующие в адрес главы государства. Представитель оргкомитета сообщил со сцены, что о дальнейших действиях представители «движения» сообщат позже. Митингующие также решили пройти колонной по правительственному кварталу к офису президента, чтобы там еще раз напомнить о своих требованиях.

В полиции Киева отметили, что правопорядок во время митинга обеспечивают около 300 полицейских и представителей Национальной гвардии страны. В настоящее время грубых нарушений не зафиксировано.