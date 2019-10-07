США пора выйти из «нелепых бесконечных войн» в Сирии — Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о присутствии американских войск в Сирии, заявил, что пришло время «выйти из этих нелепых бесконечных войн».

«Соединенные Штаты, как предполагалось, должны были быть в Сирии 30 дней. Мы остались и погружались глубже и глубже в бой без видимой цели. Но пришло время для нас выйти из этих нелепых бесконечных войн и вернуть наших солдат домой», — написал глава государства в своем Twitter.

«Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь должны справляться с этой ситуацией», — добавил Трамп.