إثيوبيا تبدأ توليد الكهرباء من سد النهضة في يونيو

أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أن سد النهضة سيبدأ توليد الكهرباء في يونيو/ حزيران 2021.

جاء ذلك بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية "فانا"، عن الوزير خلال محاضرة ألقاها، الأربعاء، في كلية لندن الجامعية، حول تسريع تطوير الطاقة المتجددة لتلبية الوصول العالمي إلى الطاقة.

وقال بيكيلي إن سد النهضة الإثيوبي سيبدأ جولته الأولى من توليد الطاقة في يونيو 2021.

ولفت إلى أن إثيوبيا لا تنوي إنتاج الطاقة للاستهلاك الداخلي فقط، ولكن تريد العمل أيضا مع الدول المجاورة على حوض طاقة شرق إفريقيا، الذي سيوفر الطاقة لكل المنطقة.

وحضر المحاضرة داميلولا أوغونبي، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الطاقة، إلى جانب أكاديميين مرموقين آخرين، بحسب وزارة المياه والري والطاقة.

وتضمنت المناقشة كيف تستخدم إثيوبيا في شرق إفريقيا مناهج شاملة لتوليد الطاقة والتنمية المستدامة.