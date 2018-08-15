تركيا.. مبيعات العقارات للأجانب ترتفع بنسبة 65.5% خلال يوليو الماضي

أظهرت الإحصائيات الرسمية ارتفاع شراء الأجانب للعقارات في تركيا خلال شهر تموز/يوليو الماضي بنسبة 65.5 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت، مسجلة مبيع 2.858 وحدة سكنية.

ووفقاً للمعطيات التي نشرها المعهد التركي للإحصاء (توركسات) اليوم جاءت إسطنبول في مقدمة المدن بمبيع 956 وحدة، تبعتها أنطاليا ثم بورصة ويلوفا وأخيرا سقاريا.

أما عن جنسيات المشترين، فجاء العراقيون في المرتبة الأولى بواقع 584 وحدة سكنية.

ووفقاً للبيان، جاء في المرتبة الثانية الإيرانيون، 321 وحدة، ثم السعوديون، 211 وحدة، ثم الروس 173 وأخيرا الكويتيون 171 وحدة.

وقد ارتفعت نسبة مبيع العقارات للأجانب خلال الأشهر 6 الأولى من العام بـ23 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

والعام الماضي، اشترى الأجانب أكثر من 22.000 عقار في تركيا. بينما اشتروا في الفترة بين شهر كانون2/يناير حتى حزيران/يونيو 11.944 عقاراً، وفقا لتوركسات.