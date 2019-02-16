8 دول تجتمع بآيرلندا لمناقشة القضية الفلسطينية

قالت القاهرة إن وزراء خارجية 8 دول سيجتمعون في آيرلندا لمناقشة القضية الفلسطينية وعملية السلام بالشرق الأوسط.

وأوضحت في بيان السبت، أن وزيرها سامح شكري، يبدأ الأحد زيارة إلى آيرلندا، للمشاركة في الاجتماع التشاوري المصغر (لم تحدد موعده) لعدد من وزراء الخارجية حول الشأن الفلسطيني، والذي دعا إليه الجانب الآيرلندي.

وأشار البيان أنه "من المتوقع أيضا مشاركة وزراء خارجية كل من آيرلندا وفرنسا وفلسطين والأردن وقبرص (الرومية) والسويد وإسبانيا، بالإضافة إلى أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، للتباحث بشأن آخر المستجدات المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط".

ولم تصدر تعقيبات فورية من الدول التي أعلنت القاهرة مشاركتها في الاجتماع.

ويأتي الاجتماع الوزاري بشأن فلسطين، بعد أيام من من عقد مؤتمر وارسو في العاصمة البولندية، الأربعاء والخميس الماضيين، بدعوة من واشنطن، من أجل تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية في إطار "مواجهة إيران"، الذي رفضت فلسطين حضوره.

وحضره إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزراء ومسؤولون عرب، برعاية أمريكية، في سابقة تهدد أولوية حل القضية الفلسطينية في المنطقة.