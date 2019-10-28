دمرت قوات الجيش الوطني السوري، المشاركة في عملية "نبع السلام"، سيارة مفخخة تعود لتنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي، في منطقة تل أبيض السورية.

وتواصل القوات المشاركة في عملية نبع السلام، أعمال تفكيك الألغام والمتفجرات التي خلفها التنظيم الإرهابي في تل أبيض.

وقد قام عناصر الجيش الوطني السوري باتخاذ التدابير اللازمة، وأخرجوا السيارة المفخخة إلى خارج المدينة لتدميرها بعيدا عن المدنيين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 أكتوبر الجاري، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق آخر بين أنقرة وموسكو في 22 من الشهر ذاته