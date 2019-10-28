عُلا يوسف القرضاوي.. في الحبس الانفرادي منذ أكثر من عامين و4 أشهر

أصدرت النيابة المصرية، الأحد، قراراً بتجديد حبس السيدة علا القرضاوي ابنة الشيخ يوسف، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، 15 يوما.



وقال أحمد ماضي، عضو هيئة الدفاع عن علا القرضاوي في تصريحات صحفية: "نيابة أمن الدولة (المعنية بقضايا الأمن القومي) نظرت الأحد تجديد حبس علا القرضاوي، وقررت تمديد حبسها 15 يوما".



وأوضح أن "القرار جاء على ذمة القضية الجديدة التي حبست على ذمتها، عقب صدور قرار سابق من محكمة الجنايات بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية".



وأشار إلى أن علا "تعاني باستمرار في حبسها انفراديا منذ أكثر من عامين و4 أشهر، ودون السماح بزيارتها".



وعن القضية المشار إليها، وجهت فيها النيابة اتهامات لعلا بـ"الانضمام لجماعة إرهابية (دون تسميتها)، وتمويل الإرهاب"، وهي ثاني قضية توجه لابنة القرضاوي منذ توقيفها وزوجها الناشط السياسي حسام خلف قبل نحو عامين ونصف.



وفي يوليو/ تموز الماضي، قررت محكمة جنايات إخلاء سبيل علا في قضيتها الأولى التي كانت تتهم فيها بالانتماء لجماعة مخالفة للقانون، إلى جانب زوجها.



وفي 30 يونيو/حزيران 2017، أوقفت السلطات السيدة علا وزوجها، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري.

وفي أكثر من مرة نقلت هيئة الدفاع عن السيدة علا تأكيدها خلال جلسات التحقيق أنها "لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون وأن القبض عليها وإيداعها الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة لمجرد أنها نجلة الشيخ القرضاوي".