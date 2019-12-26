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حكومة الوفاق الليبية تطلب رسميا من تركيا دعما عسكريا بحريا وبريا وجويا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 26.12.2019 23:21
آخر تحديث في 27.12.2019 00:58
حكومة الوفاق الليبية تطلب رسميا من تركيا دعما عسكريا بحريا وبريا وجويا

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، مساء الخميس، أن حكومة الوفاق الليبية الشرعية المعترف بها دوليا، طلبت رسميا من تركيا، تقديم دعم عسكري بحري وبري وجوي، وذلك عقب تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من الخميس، بأن تركيا سترسل قوات إلى ليبيا بناء على طلب منها في مطلع الشهر المقبل.

وكان الرئيس التركي قال إن حزبه سيقدم مذكرة تفويض للبرلمان فور افتتاح جلساته لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وأضاف أردوغان خلال كلمته بالاجتماع الموسع مع رؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية على مستوى الولايات أن تركيا ستلبي دعوة ليبيا بإرسال القوات فور تمرير المذكرة من البرلمان

وتتصدى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، منذ أشهر، لهجوم على العاصمة طرابلس من مليشيات الانقلابي خليفة حفتر، والتي تتلقى الدعم العسكري من روسيا ومصر والإمارات.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. الأمر الذي أثار حفيظة اليونان والشطر الجنوبي من قبرص ومصر وإسرائيل.

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