قال مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، إن شرطيا قتل في هجوم مسلح شنته عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، مستهدفا حقلاً نفطياً في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال مراد الجميلي، ضابط في شرطة كركوك، للأناضول، إن "عناصر من داعش هاجموا بالأسلحة الرشاشة صباح اليوم حقل خبارة في ناحية الملتقى غربي كركوك".

وأوضح الجميلي أن "الهجوم أسفر عن مقتل شرطي ضمن القوة المكلفة بحماية الحقل النفطي".

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.