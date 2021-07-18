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مقتل 6 مدنيين في هجوم للنظام السوري على إدلب

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 18.07.2021 13:06
آخر تحديث في 18.07.2021 13:25
مقتل 6 مدنيين في هجوم للنظام السوري على إدلب

قُتل 6 مدنيين على الأقل، بينهم طفلان، جراء هجوم نفذته قوات النظام السوري وداعموه على مناطق سكنية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول أن قوات النظام والمجموعات الإرهابية الأجنبية المدعومة من إيران قصفت قرية إحسم جنوب شرقي إدلب من قاعدة الحامدية في مدينة معرة النعمان بالمحافظة نفسها.

ووفقا لمعلومات صادرة عن الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، أسفر القصف عن مقتل 6 مدنيين على الأقل بينهم 3 نساء وطفلين، إلى جانب عدد كبير من الإصابات.

وأمس قصفت قوات النظام قرية سرجة الواقعة جنوب شرقي محافظة إدلب، ما أسفر أيضا عن مقتل 6 مدنيين.

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