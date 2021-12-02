مصر تعزي تركيا في ضحايا عواصف منطقة مرمرة

قدمت جمهورية مصر العربية تعازيها إلى تركيا في ضحايا العواصف التي شهدتها منطقة مرمرة خلال الأيام الماضية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك: "تابعت مصر بمزيد من الحزن والأسى أنباء الخسائر البشرية الناتجة عن العواصف التي أصابت منطقة مرمرة بتركيا، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة العشرات، فضلا عما خلفته من خسائر مادية".

وأضافت: "تتقدم مصر في هذا الإطار بخالص التعازي إلى تركيا إثر هذا المصاب الأليم، وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الصحة التركي "فخر الدين قوجة"، في تغريدة، أن العواصف أدت منذ الاثنين إلى مصرع 5 أشخاص، وإصابة 63 آخرين في إسطنبول.