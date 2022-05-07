طائرات مجهولة تستهدف مواقع للنظام السوري في دير الزور

تعرضت مناطق غنية بالنفط في شرق سوريا يسيطر عليها النظام السوري والجماعات المتحالفة مع إيران لقصف من طائرات مجهولة السبت، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو الثاني خلال أسبوع في محافظة دير الزور.

سُمع دوي ما لا يقل عن خمسة انفجارات، بحسب المرصد، في منطقة حويجة كاطع وجسر قريب شمال مدينة دير الزور، فيما لم تسجل إصابات أو خسائر مادية في الهجوم.

كما أفادت وسائل إعلام النظام السورية بالهجوم لكنها لم تذكر تفاصيل. ودير الزور محافظة إستراتيجية على حدود العراق وتحتوي على حقول نفطية.

تسيطر ميليشيات مدعومة من إيران وقوات النظام على المنطقة وكثيرا ما كانت هدفا للطائرات الحربية الإسرائيلية في الضربات السابقة. وشنت إسرائيل مئات الضربات على أهداف في سوريا على مر السنين لكنها نادرا ما تعترف أو تناقش مثل هذه العمليات.

أسفر هجوم صاروخي إسرائيلي على ضواحي العاصمة السورية دمشق الأسبوع الماضي عن مقتل أربعة جنود وإصابة ثلاثة آخرين.