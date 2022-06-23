الجزائريون يستقبلون الوفد الرياضي المغربي استقبالاً مميزاً

رغم القطيعة السياسية بين البلدين، إلا أن الجزائريين استقبلوا الوفد الرياضي المغربي الذي وصل مدينة وهران الجزائرية للمشاركة بالألعاب المتوسطية استقبالا "مميزا".

وحل الوفد الرياضي المغربي بمطار وهران غربي الجزائر، للمشاركة في الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تنطلق السبت المقبل، وفق مراسل الأناضول.

ووصل الوفد المغربي أمس الأربعاء وهران قادما من تونس بسبب إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المغربية منذ أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي بسبب خلافات سياسية بين البلدين.

ونقلت فضائيات جزائرية خاصة مثل "البلاد" و"النهار" مشاهد للحظة وصول الوفد المغربي حيث حظي باستقبال وصف بـ"المميز".

وخصصت اللجنة المنظمة للألعاب استقبالا خاصا للوفد المغربي بالمطار وأظهرت المشاهد عددا من المنظمين يبادلون أعضاء الوفد التحيات وعبارات الترحاب وحتى التصفيقات والزغاريد.

وخارج قاعة المطار أدلى أعضاء الوفد المغربي بتصريحات للصحفيين، قال فيها أحدهم: "حظينا باستقبال حار"، وقالت أخرى: "إنه استقبال حار (..) حقيقة لم نكن ننتظر هذه الحفاوة"، وأضاف آخر: "نحس أنفسنا في بلدنا الثاني".

وتشهد العلاقات المغربية الجزائرية انسدادا منذ عقود على خلفية ملفي إقليم الصحراء والحدود البرية المغلقة منذ عام 1994.

وفي أغسطس/ آب 2021، أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، واتهمته بامتلاك "توجهات عدائية"، وهو ما رفضته الرباط واعتبرته "مبررات زائفة".

وتشارك في دورة الألعاب المتوسطية بوهران، 26 دولة من حوض البحر المتوسط، وتستمر حتى 6 يوليو/تموز المقبل.