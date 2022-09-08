انهيار مبنى في قلب مدينة حلب يسفر عن عشرة قتلى على الأقل

قتل عشرة أشخاص على الأقلّ الأربعاء في انهيار مبنى في قلب مدينة حلب شمالي سوريا، وفق إعلام محلي.

وقالت وكالة أنباء النظام (سانا) إنّ "عدد الوفيات في انهيار بناء مخالف بحي الفردوس في حلب ارتفع إلى عشرة بعد انتشال جثث ستّ نساء و3 أطفال ورجل، بينما تم إنقاذ طفل وامرأة من تحت الأنقاض ونقلهما إلى المشفى لتلقّي العلاج".

ونقلت سانا عن قائد الشرطة اللواء ديب ديب أنّ "البناء مؤلّف من خمسة طوابق وانهار بالكامل" مشيراً إلى أنّ "فرق الدفاع المدني والإطفاء والصحة ومجلس مدينة حلب بدأوا بإجلاء السكّان من الأبنية المجاورة وإزالة الأنقاض".

وبحسب رئيس مجلس مدينة حلب معد مدلجي "سبب انهيار البناء عدم وجود أسس هندسية"، مؤكّداً أنّه "مبنى ضمن منطقة مخالفات تعرّضت للدمار" خلال المعارك والقصف الذي تعرضت له المدينة من القوات الروسية وقوات النظام.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ "الحيّ تعرّض لقصف سابق بالبراميل المتفجّرة والصواريخ".