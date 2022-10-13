فيضانات الجزائر.. مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة

لقي 4 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، في فيضانات شهدتها منطقة قصر الشلالة بولاية تيارت غربي الجزائر، حسب حصيلة رسمية.

وذكر بيان للحماية المدنية ، الخميس، أنه على إثر الفيضانات التي شهدتها بلدية قصر الشلالة ليلة أمس الأربعاء، تم انتشال جثث 4 أشخاص من عائلة واحدة من بينهم طفلان ورضيع عمره 20 يوما، على اثر سقوط أمطار متبوعة بسيول بحي الشهيد عبد الحفيظ بوصوف.

وأضاف البيان، "كما تم تسجيل إصابة شخصين آخرين بينهم امرأة في حالة صدمة تم نقلهما إلى مستشفى محلي".

وحسب نفس المصدر، فإن "الضحايا جرفتهم سيول على إثر أمطار رعدية غزيرة".

وسابقا أعلنت الحماية المدنية تسجيل وفاة 8 أشخاص في فيضانات متفرقة شهدتها عدة ولايات جزائرية هذا الأسبوع.

وتحصي الجزائر قرابة 800 منطقة مهددة بالفيضانات حسب تقرير سابق لمديرية المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية.