مقتل زعيم داعش الإرهابي في عملية للجيش السوري الحر

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مقتل زعيمه "أبو الحسن الهاشمي القريشي"، فيما كشفت واشنطن أنه قتل منتصف الشهر الماضي في عملية "للجيش السوري الحر" جنوبي سوريا.

وقال المتحدث باسم التنظيم الإرهابي في رسالة صوتية نُشرت على موقع تلغرام، الخميس، إن "القريشي" قتل في معركة، لم يحدّد مكانها ولا زمانها، وإن التنيظم اختار "أبو الحسين الحسيني القرشي خليفة للمسلمين"، ليكون رابع زعيم للتنظيم، ولم ترد أي تفاصيل عن زعيم داعش الجديد في الرسالة الصوتية.

فيما أوضحت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن زعيم داعش الإرهابي قتل في محافظة درعا السورية في عملية شنها الجيش السوري الحر في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال المتحدث الكولونيل جو بوتشينو في بيان: "القيادة المركزية وشركاؤنا لا يزالون يركزون على الهزيمة الدائمة لداعش".

بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيري: "يسعدنا أن نرى إزاحة كبار قادة داعش بمثل هذا التعاقب السريع. ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة التهديد العالمي من داعش، وهي على استعداد للعمل مع الشركاء الدوليين الذين يشاركونها نفس الهدف".

وكان تنظيم داعش أعلن، في مارس/ آذارالماضي، تعيين أبو الحسن الهاشمي القرشي زعيماً جديداً بعد مقتل سلفه "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي".

وقال مسؤولان أمنيان عراقيان ومصدر أمني غربي إن "القرشي" الأخير هو شقيق الخليفة السابق لداعش أبو بكر البغدادي المقتول.

وقُتل كل من "القرشي والبغدادي" بتفجير أنفسهم في غارات أمريكية على مخابئهم في شمالي سوريا.

وفي تموز/يوليو، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم داعش في سوريا "ماهر العكال" في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية، ووصفته القيادة المركزية في البنتاغون بأنه "أحد القادة الخمسة الأبرز" في التنظيم المتطرف.