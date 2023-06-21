كازاخستان لن تستضيف محادثات أستانا حول سوريا بعد الآن

أطلقت كازاخستان مفاجأة اليوم الأربعاء بإعلانها عدم استضافة محادثات أستانا المتعلقة بالشأن السوري

وجاء القرار مفاجأة لروسيا وللمشاركين الآخرين في ختام الجولة العشرين من المحادثات التي عقدت في العاصمة أستانا.

منذ عام 2017، والدولة السوفييتية السابقة تستضيف محادثات لممثلي روسيا وتركيا وسوريا وإيران حول سبل حل الصراع السوري.

وقالت وزارة الخارجية الكازاخية إن المحادثات قد أوفت بمهمتها و"تم تنفيذ الأهداف الأولية بالكامل، بما في ذلك إنشاء مناطق خفض التصعيد وإنهاء إراقة الدماء وتقليل عدد الضحايا".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، أيبك صمادياروف، إلى عودة سوريا مؤخرا إلى جامعة الدول العربية والجهود المبذولة لإعادة العلاقات مع تركيا كدليل على أن محادثات أستانا قد حققت أهدافها.

لكن ألكسندر لافرنتييف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، الذي ترأس وفد موسكو في المحادثات، قال إن قرار كازاخستان جاء مفاجأة كاملة.

وأضاف للصحفيين بعد انتهاء المحادثات أن "تحرك وزارة الخارجية الكازاخية كان غير متوقع".

وتابع لافرنتييف أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حول مكان المحادثات المستقبلية، لكنه أضاف أنه يمكن عقدها في موسكو أو أنقرة أو طهران أو حتى دمشق في النصف الثاني من العام.