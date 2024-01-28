وزير الخارجية السعودي: إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة لتجويع غزة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، إن "إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة لتجويع قطاع غزة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالقاهرة، مع نظيره المصري سامح شكري، وفق بث نقلته قناتا الإخبارية السعودية الرسمية، والقاهرة الإخبارية الخاصة.

وقال الوزير السعودي: "نحتاج قرارا دوليا ذي قيمة وإلزامية لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة".

وأضاف أن إسرائيل تمارس "سياسة ممنهجة للتجويع على قطاع غزة"، مطالباً إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي.

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري إنه "يجب تنفيذ ما طالبت به محكمة العدل الدولية (بشأن غزة) والالتزام بالقانون الدولي".

يتبع...