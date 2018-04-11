حفيد عائلة صبانجي التركية يرتدي جاكيتاً بقيمة 60 ألف دولار

شوهد أحد أحفاد عائلة صبانجي التركية الثرية وهو يرتدي جاكيت عالمي مٌذهب تصل قيمته إلى 60 ألف دولار أمريكي.

والتقطت عدسات المصورين الأتراك صوراً لـ"فاروق صبانجي"أحد أحفاد عائلة صابنجي التركية التي تعتبر ضمن أغنى العائلات في تركيا في العقود الأخيرة.

وتقدر قيمة الجاكيت المزخرف بكيمات كبيرة من الذهب الخالص بـ"244 ألف ليرة تركية" أي قرابة 60 ألف دولار أمريكي.

وأوضحت وسائل الإعلام التركية أن هذا الجاكيت من صناعة شركة إيطالية ويوجد منه 4 قطع في العالم فقط.

وفاروق صابنجي من مواليد عام 1992 ويعمل في مجال الموسيقى.