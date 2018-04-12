شركة علي بابا الصينية تنقل خدماتها السحابية إلى تركيا

اتفقت مؤسسة "علي بابا كلاود" فرع الحوسبة السحابية لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا، مع "أي غلوبر" E-Glober الوكيل المعتمد الوحيد في تركيا وشريك الأعمال للشركة ذاتها، على نقل الخدمات السحابية إلى السوق التركية.

وكجزء من اتفاقية التعاون، سيتم الجمع بين قدرة الحوسبة السحابية والبنية التحتية العالمية من "علي بابا كلاود" مع خبرة أي غلوبرE-Glober في السوق التركية، لمحاولة توفير منتجات وخدمات سحابية شاملة للشركات المحلية.

وسوف تتمكن الشركات التركية، بفضل هذا الانتقال، من الوصول إلى منتجات وخدمات "علي بابا كلاود" في عدد من الصناعات مثل البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والوسائط المتعددة والألعاب، بحسب تصريحات مسؤولي الشركة الصينية.

وقال "يامينغ وانغ" المدير العام لشركة علي بابا كلاود العالمية: "نهدف إلى أن نكون المزود للخدمات السحابية المفضل من قبل الشركات مختلفة الأحجام في تركيا. العمل مع شركاء على دراية ولديهم روابط جيدة بالسوق المحلية مثل أي غلوبر E-Glober سوف تساعدنا على تجاوز الحواجز اللغوية والثقافية وسيعزز أيضاً مركز "علي بابا كلاود" في السوق."

وأضاف وانغ: "سوف نوفر الفرص أمام الشركات التركية للانفتاح على العالم واغتنام الفرص في العصر الرقمي".

من جانبه قال "أوركان أيتولون" المدير التنفيذي لشركة أي غلوبر E-Glober إن هذه الفرصة مهمة للشركات التركية في تعزيز قدراتها بهذا المجال، وبفضل تعاوننا مع شركة "علي بابا كلاود" سوف نكون قادرين على الاستجابة للطلب المتزايد في السوق التركية.