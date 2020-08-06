صانع حلويات تركي ينتج "بقلاوة بنفسجية" لمرضى السكري

قام صانع حلويات مبتكر من ولاية "أرضروم" شرق تركيا، بإنتاج بقلاوة ملونة منخفضة السكريات ومحلاة بثمار طبيعية تتفوق على البقلاوة التركية التقليدية بلونها البنفسجي المدهش وتوافقها مع احتياجات مرضى السكري.

وتمكن "سلامي أتش" صانع الحلويات البالغ من العمر 28 عاماً، باستخدام الملفوف البنفسجي والتوت والتين ومكونات بنفسجية أخرى، من صنع عجينة البقلاوة الصحية وإدخال البهجة والسرور على قلوب أولئك الذين يعانون من مرض السكري أو أولئك الذين لا يريدون تناول السكريات الاعتيادية بسبب ضررها المتمثل بالدرجة الأولى بزيادة الوزن.

وتصنع البقلاوة البنفسجية الغنية باللون الجميل والمذاق الفريد، عن طريق تجفيف بعض الفواكه والخضروات الملونة، وجرشها وخلطها مع الدقيق والملح للحصول على العجين. وبعد مدّ رقاقات العجين حشوة مصنوعة من الفول السوداني بدل الفستق أو الجوز بين طبقاتها، وبدلاً من القطر الذي يحتوي على السكر، يُستخدم مستحلب الفاكهة الحلوة المغلي لتحلية البقلاوة بعد خبزها.

وأوضح "سلامي أتش" أنه في غضون ساعات قليلة من خبز البقلاوة الخالية من السكر يتم نفاذ الكمية المحضرة لأن طعمها محبب لزبائنه من جميع الأعمار، ولأن الشعب التركي مغرم بالحلويات. كما تباع هذه البقلاوة ليس فقط داخل ولاية أرضروم ولكن في ولايات ومدن أخرى في عموم البلاد.

وقال "أتش": "لقد علّمت طريقة صنع هذه البقلاوة لصانعي الحلويات في غازي عنتاب وكهرمان مرعش"، مشيراً إلى أنه يصنع البقلاوة منذ 16 عاماً. وأن إبداعاته في صنع هذه البقلاوة مستوحاة من الخبز البنفسجي المصنوع في ولاية ملاطية الجنوبية.

وقال: "يصنع الخبز البنفسجي خصيصاً لمرضى السكري"، مضيفاً أنه بناءاً على مكونات هذا الخبز، قام بإجراء بحث لإنتاج المزيج الصحيح من المكونات الطبيعية وتحقيق التناسق واللون المثاليين. وكذلك إعداد القطر المصنوع من ثمار بنفسجية طبيعية. كما وافقت وزارة الصحة على تناول مرضى السكري هذا النوع من البقلاوة.

وبالرغم من أن صناع الحلويات الآخرين يصنعون بقلاوة مماثلة، إلا أن "أتش" هو أول من فعل ذلك في ولاية أرضروم.

وقال أنه يصنع يومياً ما يتراوح بين 120-130 صينية من البقلاوة الصحية. ولكنه ضاعف إنتاجه وراح يعمل ليل نهار قبيل عيد الأضحى لتلبية الطلبات المنهمرة عليه.