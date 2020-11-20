تركيا تطور أول جهاز وطني لقياس طيف المياه

طورت تركيا أول جهاز وطني لقياس طيف المياه، في إطار تقنيات الغواصات المحلية بالبلاد.

وأفاد مراسل الأناضول، أن شركة هندسة تقنيات الدفاع والتجارة، وجامعة بهتشة شهير التركيتين، تعاونتا على تطوير جهاز لقياس طيف المياه.

وأوضح أن الجهاز يحلل قدرة امتصاص الماء، ما سيعزز قدرات تركيا في مجال التكولوجيا تحت سطح البحر.

وسيدعم الجهاز أنشطة تركيا المتزايدة مؤخرا في البحار، فضلا عن تقليل الاعتماد على الخارج في إجراء تحاليل المياه عبر السفن والغواصات.

ومن المنتظر أن يستخدم الجهاز في المنطقة الهيدروغرافية بدلاً من "مجسات "CTD" (حساب سرعة الصوت المستند إلى العمق) المدمجة في سفن الأبحاث وأنظمة الغواصات.

وتتمثل السمات البارزة للجهاز في قدرته على إجراء قياسات فورية على عمق 1500 متر، ويمكن استخدامه بدلاً من مجسات CTD المستوردة المستخدمة في المنصات البحرية الحالية.

ويوفر جهاز الطيف البصري تحت الماء، بجانب المساهمة في الصناعة الدفاعية، نظام قياس يمكنه إجراء البحوث الأوقيانوغرافية والعلمية في مجال الهيدروغرافيا (المسح البحري).

ويتمثل اختلاف الجهاز عن الأنظمة المماثلة في العالم، في أنه يقيس التوصيلية الضوئية للماء في الوقت الفعلي اعتمادا على الطول الموجي.

وفي القياسات التي تم إجراؤها باستخدام جهاز الطيف البصري تحت الماء، يمكن الحصول على قيم التوصيل البصري للماء والملوحة ودرجة الحرارة والضغط عند أعماق مختلفة.

وتسمح هذه البيانات بحساب العديد من المعلومات الهيدروغرافية مثل توزيع الهيدروكربونات وسرعة الصوت في المياه وجودة المياه.

والبيانات التي يقيسها الجهاز، تستحوذ أهمية حاسمة في التطبيقات الميدانية التكتيكية والتشغيلية للغواصة.

وحصلت شركة هندسة تقنيات الدفاع والتجارة، على رخصة جهاز قياس طيف الماء، لتوفير الخبرة الهندسية والميدانية اللازمة للقيام بأنشطة البيع والتسويق بعد الإنتاج، وللتجميع والتكامل في منصات غواصات ما بعد البيع.