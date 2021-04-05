السودان.. معرض للتعريف بالثقافة التركية في الخرطوم

نظمت جمعية الخريجين من الجامعات التركية في العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، معرضا للتعريف بالثقافة التركية.

وشارك في المعرض، السفير التركي لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو، ومنسق شؤون الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" في السودان بلال أوزدن، ولفيف من السودانيين والأتراك والأجانب المقيمين في الخرطوم.

وخلال الفعالية، تم تقديم الأطباق والمشروبات والحلويات وعرض الملابس التقليدية والحرف اليدوية وبعض العادات والتقاليد التركية والسودانية.

وقال أيمن جابر فكري، رئيس جمعية الخريجين السودانيين من الجامعات التركية، إن المعرض يعد الأول من نوعه للجمعية.

وأعرب عن أهمية الفعاليات التي من شأنها تعزيز الروابط بين الشعبين التركي والسوداني.

بدورها قالت إسراء السير، معلمة اللغة التركية في معهد يونس إمره الثقافي، إنها تلقت تعليمها الجامعي في تركيا.

وأوضحت أن المعرض يأتي ضمن فعاليات رد الجميل على الخدمات التي قدمتها تركيا للطلاب السودانيين على أراضيها.

من جانبها قالت التركية أمينة قره باغ، إنها أكملت تعليمها الجامعي في السودان، وأنها تدرّس اللغة التركية في مركز خاص بالخرطوم.

وأضافت أن المعرض يهدف للتعريف بالشعب التركي وثقافته للسودان والعكس.