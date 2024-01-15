ما هي كبة "التشي كفتة".. الطبق الذي جذب العرب في تركيا

تعد أكلة "التشي كفتة" (Çiğ köfte) من أشهر الأكلات الشعبية في تركيا، فهي منتشرة في كافة المدن التركية، وقد لا يخلو أي حي من وجود مطعم واحد على الأقل متخصص بتقديمها.

يدخل في إعداد "التشي كفتة" البرغل بشكل أساسي إلى جانب مكونات وتوابل أخرى، وهي أكلة صحية بامتياز وقليلة السعرات الحرارية، وتقدم كوجبة كاملة (مشبعة)، أو مع المقبلات بجانب الكباب في المطاعم، فهي تضيف لوناً ونكهة خاصة للموائد التركية، وغالباً ما يتم تقديمها في المناسبات الاجتماعية وتجمعات الأصدقاء، وهي تشبه "الكبة النيئة" المعروفة في عدة دول عربية لا سيما بلاد الشام.

تتميز"التشي كفتة" بسهولة تحضيرها وسعرها الزهيد، كما أكلة "الفلافل" الشعبية رخيصة الثمن في العديد من الدول العربية، ويغلب على مذاقها "الحار"، وفي الوقت الحالي أصبح لها صلصات مختلفة لتناسب جميع الأذواق.

من أين جاء طبق التشي كفتة؟

تتداول قصص وروايات قديمة في تركيا، أن من ابتكرت هذه الأكلة هي امرأة في زمن سيدنا إبراهيم (عليه السلام)، عندما جمع النمرود الأخشاب والحطب لحرقه ونفد الحطب المخصص للطهو من المدينة، وقام النمرود بحظر إشعال النار، فقامت إحدى النساء بمزج اللحم مع البرغل وهرسه بحجر ناعم ثم أضافت له الملح والفلفل وعجنتها معاً ثم قامت بتقديمها.

ومع مرور الزمن اقتصر عمل "التشي كفتة" على البرغل مع البطاطا المسلوقة والفلفل الأحمر والأسود بدون لحوم، لما تسببه اللحوم غير المطهوة من أمراض، بعد أن منعت وزارة الصحة التركية إضافة اللحوم النيئة للطعام.

وفي تركيا، تدور نقاشات مستمرة وتتحول لجدال في كثير من الأحيان، حول ما إذا كان المكان الأصلي لها هو ولاية شانلي أورفة أو ولاية أديمان، اللتان تشتهران بها، ومنهما انطلقت إلى باقي الولايات التركية.

ووفقاً لقائمة الأطعمة المحددة جغرافياً في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية التركي، تم تسجيل "التشي كفتة مع اللحم" لولاية شانلي أورفة عام 2009 تحت اسم "شانلي أورفة تشي كفتة"، نتيجة للطلب المقدم من غرفة التجارة والصناعة في شانلي أورفة.

فيما تم تسجيل "التشي كفتة بدون لحم" في ولاية أديامان عام 2018 تحت اسم "الكرات النيئة بدون لحم في أديامان"، نتيجة للطلب المقدم من غرفة تجارة وصناعة أديامان.

السوريون بدأوا تحضيرها

لم تقتصر شهرة هذه الوجبة عند الأتراك فقط، بل جذبت أيضاَ العرب والأجانب في تركيا مؤخراً، مع تواجد أعداد كبيرة من السياح واللاجئين، خاصة السوريين، الذين اعتادوا على تناولها في المطاعم التركية المتخصصة بتقديمها، لا سيما أنها تشبه أكلة "الكبة النيئة" في المطبخ السوري، ما دفعهم أيضاً لتعلم طريقة تحضيرها في المنزل لإضافتها إلى موائدهم.

ومع عودة عدد من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، نقلوا هذه الأكلة إلى مدنهم، فقد افتتح عدة مطاعم لها في شمالي سوريا، خاصة في محافظتي حلب وإدلب، وبدأ الكثير من السوريين يعتادون على شرائها لرخص ثمنها مقارنة بالأكلات التي تحتوي على اللحم أو حتى الفروج أو الشاورما.

طريقة التحضير والتقديم

نوجز فيما يلي طريقة تحضير "التشي كفتة" أو "الكبة النية التركية".

المكونات:

2 كأس برغل ناعم (يفضل البرغل البني)

2 حبة طماطم مقشرة

حبة بطاطا مسلوقة أو خبز قاس

1 حبة بصل

بقدونس مفروم (فنجان)

فص ثوم مهروس

2 ملعقة دبس طماطم

2 ملعقة دبس فليفلة

3 ملاعق دبس رمان

3 ملاعق زيت زيتون

صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل حار أسود (ايسوت)

ملعقة صغيرة سماق

نصف كوب جوز مطحون

طريقة التحضير:

- تفرم الطماطم والبصل والبقدونس بشكل ناعم وتخلط في وعاء كبير مع البرغل بعد غسله وتصفيته.

- يضاف إليها البطاطا المسلوقة المهروسة، أو قطع من الخبز القاسي.

- ثم يضاف الثوم ودبس الطماطم ودبس الرمان ودبس الفليفلة والبهارات وباقي المكونات وتخلط معاً.

- يضاف بضع مكعبات من الثلج أو الماء البارد وتعجن معاً لمدة ربع ساعة.

- ثم يضاف إليها زيت الزيتون وتعجن مع بعضها لمدة خمس دقائق، ثم تغطى وتترك لمدة 45 دقيقة حتى تصبح متماسكة ثم يتم تشكيلها على شكل قطع صغيرة ويتم الضغط عليها بالأصابع لتشكيلها.

طريقة التقديم:

تقدم مع خبز اللافاش (الرقيق أو الصاج) والخس والليمون ودبس الرمان أو على شكل صندويش، وغالباً ما يتم شرب العيران معها.