بعرض 4 مم وطول 6.. تركي يُصدر أصغر ديوان شعر في العالم

نشر الشاعر الكاتب التركي، أوميت يشار إشقهان، ديوان شعر غاية في الصغر يتألف من 72 صفحة وبعرض 4 ميليمتر وطول 6 ميليمتر فقط، وهو أصغر كتاب قابل للقراءة في العالم.

وقال إشقهان إنه أصدر العام الماضي ديوان شعر آخر بعرض 4 ميليمتر وطول 8 ميليمتر.

وأشار إلى أنه قرر العام الحالي الذهاب لأبعد من ذلك لتسجيل رقم قياسي جديد.

وبيّن إشقهان، وهو رئيس "الرابطة الدولية للفنانين الناشطين"، أن كتابه الجديد يحمل عنوان "حزن بعد الحب"، وهو الأصغر من نوعه في العالم.

وأكّد الكاتب التركي أن حجم الخط المستخدم في الكتاب الجديد هو 0.3.

ولفت إلى أن كتابه السابق تم تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وعُرض في متحف باكو للكتب المصغرة.