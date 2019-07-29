الصين تدفن رئيس الوزراء الأسبق المسؤول عن قمع الديمقراطية في ساحة تيان أنمين

نكست الصين اليوم علمها الوطني حدادا على رئيس الوزراء الأسبق لي بينغ الذي توفي الأسبوع الماضي والمعروف بمسؤوليته عن قمع تظاهرات حزيران/يونيو 1989 في بكين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أنه سيتم إحراق جثمان لي في مكان لم يحدد الاثنين. بينما تم تنكيس الأعلام في قصر الشعب المجاور للساحة والمباني الحكومية والمطارات وسفارات الصين في الخارج.

وكان لي الذي شغل منصب رئيس الحكومة من 1988 إلى 1998 توفي الاثنين الماضي عن تسعين عاما بسبب مرض لم يحدد.

وقام عسكريون في المراسم اليومية لرفع العلم في ساحة تيان أنمين بوسط بكين اليوم بتنكيس العلم أمام مئات السياح.

لي بينغ هو أحد المهندسين الرئيسيين للقمع الدموي للتظاهرات الحاشدة المطالبة بالديمقراطية التي شهدتها ساحة تيان أنمين في العاصمة الصينية، الذي أسفر عن سقوط بين 400 وألف قتيل حسب المصادر.

وبعد أن احتشد طلاب وعمال وغيرهم على مدى أسابيع في ساحة تيان انمين للمطالبة بالتغيير، أعلن لي فرض الأحكام العرفية في 20 أيار/مايو 1989. وبعد أسبوعين وتحديدا ليل الثالث إلى الرابع من حزيران/يونيو أنهى الجيش الاعتصامات في الساحة.