إيران تعرض صاروخ "خيبر" الباليستي المتطور وواشنطن تندد

كشفت إيران النقاب الخميس عن الجيل الرابع من صاروخها الباليستي خرمشهر العامل بالوقود السائل.

عرضت السلطات الإيرانية الصاروخ خرمشهر 4 أمام الصحفيين في طهران بينما كان مثبتا على قاذفة.

وقال وزير الدفاع الجنرال محمد رضا أشتياني إن الصاروخ قد يكون جاهزا للإطلاق خلال فترة قصيرة.

قال مسؤولون إيرانيون إن الصاروخ يبلغ مداه ألفي كيلومتر مع رأس حربي يبلغ وزنه 1500 كيلوغرام.

نشرت السلطات الإيرانية مقطعا مصورا يظهر عملية إطلاق ناجحة مزعومة للصاروخ. خرمشهر مدينة إيرانية شهدت قتالا عنيفا خلال الحرب العراقية-الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.

يطلق على الصاروخ الجديد أيضا اسم خيبر، وهو حصن يهودي فتحه النبي محمد في القرن السابع الميلادي، ويقع الآن داخل المملكة العربية السعودية.

يرجح أن تكون التوترات الإقليمية لعبت دورا في عرض إيران للصاروخ اليوم الخميس.

تعتبر إيران إسرائيل عدوها اللدود، وتسلح جماعات معادية لها في الأراضي الفلسطينية ودول مجاورة. تتزايد حدة التوتر بين البلدين لا سيما مع تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة تقترب من مستويات تصنيع الأسلحة.

يستطيع الصاروخ خرمشهر 4 الوصول إلى إسرائيل.

لم يتضح سبب تسمية الصاروخ خرمشهر 4 إذ لا يعرف علنا سوى جيلين فقط منه.

صمم خرمشهر 4 على غرار صاروخ موسودان الباليستي الذي تمتلكه كوريا الشمالية.

وفي السياق، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، إن واشنطن على علم بالتقرير حول الصاروخ، مؤكدا أن "تطوير إيران ونشرها للصواريخ الباليستية يشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي".